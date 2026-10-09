Nijerya'da ocak-eylülde Lassa vakası 1115'e ulaştı, bu yıl can kaybı 263 oldu - Son Dakika
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Nijerya'da ocak-eylülde Lassa vakası 1115'e ulaştı, bu yıl can kaybı 263 oldu

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NCDC Genel Direktörü Jide İdris, Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 263'e, ocak-eylülde doğrulanmış vaka sayısının 1115'e yükseldiğini bildirdi. Rapora göre vaka ölüm oranı yüzde 23,6'ya çıktı; geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 18,5'ti.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, Lassa ateşi hastalığının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

İdris, ülkede ocak-eylülde doğrulanan Lassa ateşi vaka sayısının 1115'e yükseldiğini, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 263'e çıktığını ifade etti.

NCDC'nin 14-20 Eylül'ü kapsayan raporunda, vaka ölüm oranının yüzde 23,6'ya yükseldiğinin gösterildiğini belirten İdris, bu oranın geçen yılın aynı döneminde yüzde 18,5 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

İdris, geçen yılın aynı döneminde Nijerya'da 906 doğrulanmış vaka ve 168 ölüm kaydedildiğini ifade etti.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA
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