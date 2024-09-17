Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 36 yolcu hayatını kaybetti.
Mevlit Kandili'ni kutlamak için seyahat eden Müslümanları taşıyan otobüs, Lere bölgesinde karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Eyalet yetkilileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, 36 yolcunun hayatını kaybettiğini belirlediğini, yaralıların ise hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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