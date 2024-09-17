Nijerya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti

Nijerya\'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Mevlit Kandili'ni kutlamak için seyahat edenleri taşıyan bir otobüs, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada 36 yolcu yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

17.09.2024 13:18
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Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 36 yolcu hayatını kaybetti.
Mevlit Kandili'ni kutlamak için seyahat eden Müslümanları taşıyan otobüs, Lere bölgesinde karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

36 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet yetkilileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, 36 yolcunun hayatını kaybettiğini belirlediğini, yaralıların ise hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 36 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • volkan cengiz:
    Başlıkta Mevlüt,içerikte Mevlit yazmışsınız,ikisi de yanlış.Daha eğitimli biri yapsın artık şu işi. 1 0 Yanıtla
  • volkan cengiz:
    Başlığı değiştirmişsin ama yine yanlış,otobüsle ne la,otobüs ile olacak. 0 0 Yanıtla
  • Ha Ye:
    Nijerya devlet başkanı Makeout Kuğa ile görüştüm ölü sayısı 6 mış 0 0 Yanıtla
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