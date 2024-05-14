Nijerya\'da gizemli hastalık nedeniyle bilanço artıyor

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.

505 KİŞİ ENFEKTE

Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ GRİBE BENZİYOR

Hastalığın belirtileri arasında ise grip benzeri semptomlar, karın bölgesinde şişlik, karında sıvı birikimi, büyümüş karaciğer ve dalak, ateş ve genel vücut zayıflığı bulunuyor.

NİSAN AYINDA 50 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.