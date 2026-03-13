Nijerya'da Yeni HIV İlaçları Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Yeni HIV İlaçları Geliyor

13.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, uzun etkili Lenacapavir ilacını tanıtarak HIV ile mücadelede önemli bir adım attı.

Nijerya hükümeti, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) enfeksiyonunu önlemeye yönelik yeni nesil, uzun etkili ve enjekte edilebilir bir ilaç olan "Lenacapavir"in ülkeye ulaştığını açıkladı.

Federal Sağlık ve Sosyal Refah Bakanlığı bünyesindeki Ulusal HIV, Viral Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Kontrol Programı'nın (NASCP) Ulusal Koordinatörü Dr. Adebobola Bashorun, yaptığı yazılı açıklamada, ilacın ülkeye gelişinin Nijerya'nın HIV ile mücadelede yenilikçi ve bilim temelli yöntemleri kullanma kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Bashorun, NASCP'nin ilgili kurumlar ve paydaşlarla birlikte Lenacapavir'in güvenli şekilde kullanıma sunulması, stratejik olarak dağıtılması ve ulusal HIV önleme programına etkin biçimde entegre edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Yeni tedavinin HIV önleme hizmetlerine erişimi artırmayı hedefleyen mevcut programları destekleyeceğini söyleyen Bashorun, "Uzun etkili Lenacapavir ilacının gelişi, Nijerya'nın HIV ile mücadelede yenilikçi çözümleri yaygınlaştırma ve salgını kontrol altına alma konusundaki kararlılığının açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bashorun, yılda iki kez enjeksiyon yoluyla uygulanan Lenacapavir'in, her gün alınması gereken, ağızdan kullanılan koruyucu ilaçlara alternatif olarak geliştirildiğini belirterek uzun etkili yapısı sayesinde özellikle günlük ilaç kullanımında zorluk yaşayan risk altındaki bireyler için daha pratik bir seçenek sunmasının beklendiğini vurguladı.

Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Koordinasyon Bakanı Prof. Ali Pate'nin onayı ve Küresel Fon'un desteğiyle bu adımın gerçekleştirildiğini aktaran Bashorun, bunun ülkedeki HIV önleme çalışmalarında önemli bir ilerleme olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, HIV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Yeni HIV İlaçları Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
İran’da neler oluyor Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:31:36. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Yeni HIV İlaçları Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.