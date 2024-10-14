Nijerya, İtalya'dan Savaş Uçakları ve Helikopter Alıyor

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Güvenlik sorunlarının arttığı Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın, silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele kapsamında İtalya'dan 24 yeni savaş uçağı ve 10 savaş helikopteri satın alacağı bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Olusola Akinboyewa, yaptığı yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Bala Abubakar'ın, Savunma ve Maliye bakanlıklarından yetkililerle, savaş uçağı ve savaş helikopterleri satın alma sürecini tamamlamak üzere İtalya'da bulunduğunu belirtti.

Akinboyewa, Nijerya'nın İtalya'dan 24 "M-346" tipi savaş uçağı ve 10 "AW-109 Trekker" tipi savaş helikopteri satın alacağını kaydetti.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele için Türkiye ve ABD'den savaş helikopterleri satın almıştı.