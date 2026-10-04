Nijerya'nın Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi öldü, 5 yaralandı - Son Dakika
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi öldü, 5 yaralandı

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sözcü Ohaeri, kazanın cuma öğleden sonra Hawan-Kibo-Jos ana otoyolunda fren arızası ve direksiyon hakimiyeti kaybından kaynaklandığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

ABUJA, 4 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri Sözcüsü Osondu Ohaeri'nin cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kaza, cuma günü öğleden sonra bölgenin ana otoyolu Hawan-Kibo-Jos üzerinde meydana geldi.

Ohaeri, ön inceleme bulgularına dayanarak zincirleme kazanın, "fren arızası ve direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinden" kaynaklandığını söyledi.

Kazaya 25 kişinin karıştığını kaydeden Ohaeri, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Görgü tanıkları ise, yokuş aşağı seyreden yolcu otobüsünün kontrolünü kaybederek aralarında bir kamyonun da bulunduğu araçlara çarptığını aktardı.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Nijerya'nın Plateau eyaletinde dört aracın karıştığı kazada 20 kişi öldü, 5 yaralandı - Son Dakika
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