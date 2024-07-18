Nijerya, yenilenebilir enerji sektörüne 2 milyar dolar yatırım yapıyor

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya'da yenilenebilir enerji sektörüne 2 milyar dolar yatırım yapıldığını bildirdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda "3. Afrika Doğal Kaynaklar ve Enerji Yatırımları Zirvesi" düzenlendi.

Zirveye katılan Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, açılışta Devlet Başkanı Tinubu'nun açıklamasını okudu.

Açıklamasında Nijerya'da yenilenebilir enerji sektörünün hızla büyüdüğüne işaret eden Tinubu, yenilenebilir enerji sektörüne 2 milyar dolar yatırım yapıldığı belirtti.

Yenilenebilir enerji alanına daha fazla özel sektör katılımı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Tinubu, "Daha temiz ve sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişimizde doğal gazın oynadığı önemli rolün de farkındayız. Doğal gaz, ülkemizin ekonomisini temelden yeniden yapılandıracak bir geçiş yakıtıdır." ifadesini kullandı.

Nijerya Madencilik Bakanı Dele Alake de zirvenin, Afrika'nın doğal kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak ortaklıkların kurulması ve yatırım çekilmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.