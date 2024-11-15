Niksar'da Ev Yangını

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Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında iki katlı evde zarar oluştu.

Kırkızlar Mahallesi Lüleci Sokak'ta Ali Işık'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.