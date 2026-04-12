Niksar\'da Ev Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta Songül G'ye ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürelik çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Yangında dumandan etkilenen Songül G. ve Müzeyyen Ö, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
