Niksar Yolkonak Belde Belediye Başkanı Süleyman Özgür göreve başladı

MHP'den Niksar Yolkonak Belde Belediye Başkanı seçilen Süleyman Özgür, görevine başladı.
Göreve başlamasının ardından beldede devam eden çalışmaları inceleyen Özgür, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özgür, beldede asfaltlama ve çukurları doldurma çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "İnşaatı devam eden camide incelemelerde bulundum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın izniyle çalışmalarımız devam edecek. Yolkonak'ımız hak ettiği hizmetlere kavuşacak. Plan ve projelerimiz hazır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlandıracağız. Vatandaşımız hizmete kavuşacak." dedi.
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