Niloya'nın Kanalı Silver Ödülünü Aldı

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Türkiye'nin sevilen yerli çizgi film karakteri Niloya'nın, işitme engelli çocuklar için hazırlanan "İşaret Dili" kanalı, YouTube tarafından "Silver" İçerik Üreticisi Ödülü'ne layık görüldü

"Çizgi film izlemek her çocuğun hakkı" düşüncesi ve kapsayıcılık misyonu ile kurulan İşaret Dili YouTube kanalında, dizinin her bölümü işaret dili tercümesi ile miniklere aktarılıyor.

Almanya'dan Azerbaycan'a, Hollanda'dan Fransa'ya dünyanın birçok ülkesinde izlenilen kanal, 140 bin aboneye ulaştı.

Niloya, psikolog, pedagog ve içerik danışmanlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan eğitici ve öğretici içerikleriyle çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çizgi film, işaret dilinin yanı sıra İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde de izlenebiliyor.