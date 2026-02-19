Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Üniversite Öğrencileriyle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Üniversite Öğrencileriyle Tecrübelerini Paylaştı

19.02.2026 10:47  Güncelleme: 11:55
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Özdemir, gençlere eğitim hayatı ve kariyeri hakkında bilgi verirken, sağlık kontrollerinin önemini de vurguladı. Etkinlikte, gençlerin yönetime aktif katılımları teşvik edildi ve staj imkanı sağlayan bir protokol imzalandı.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih'in moderatörlüğünü yaptığı "Tecrübe Konuşuyor" etkinliğinde soruları cevaplayan Özdemir, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşdı. 1961 yılında Artvin'in Ardanuç ilçesinde dünyaya geldiğini belirten Özdemir, eğitim ve meslek hayatına ilişkin süreci paylaştı.

Özdemir, ilkokulun ilk yıllarını köyünde tamamladıktan sonra Bursa'ya geldiğini, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduğunu ve çalışma hayatına yazılım sektöründe devam ettiğini dile getirdi. Toplumsal meselelerde her zaman sorumluluk almaya gayret ettiğini vurgulayan Özdemir, Artvin'in bir köyünden Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerinden birine belediye başkanı olmasının Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliğinin bir göstergesi olduğunu dile getirerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

Bursa'nın son yıllarda çok hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Özdemir, kent nüfusunun Bursa'ya geldiğinde 300 bin seviyesindeyken bugün 3,5 milyona ulaştığını belirtti. Nilüfer'in nüfus artış hızının diğer ilçelerin çok üzerinde olduğunu da açıklayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Anadolu'yu boşaltmak esas beka sorunudur"

"Son bir yıldaki nüfus artış hızımız yüzde 2,9 ve Nilüfer 16 binin üzerinde göç aldı. Diğer 16 ilçeden daha fazla artışa sahibiz. Bursa için en önemli konulardan biri de elbette sanayi. Fakat Bursa'nın artık yüksek teknolojiye geçmesi ve bunu yaparken de buradaki orta teknolojinin başka illere kaydırılması gerekiyor. Bunun için insan kaynağı da sermaye kaynağı da burada var. Bir önemli konu da ülkemizle birlikte şehirleri de doğru ve dengeli yönetmek lazım. Yaşamı, istihdamı ve eğitimi belirli bölgelere yığarsanız herkes oraya yönelir. Anadolu'daki insan kaynağı batıya geldikçe Anadolu boşalır. Kimse aslında toprağını terk etmek istemez ama gelecek görmediği için, kendisini kurtaramadıysa bile ailesi ve çocukları için batıya gelir. Hepimizin aileleri de böyle gelmiştir. Oysa Anadolu'yu boşaltmak esas beka sorunudur."

Yoğun çalışma temposu içinde yapılan kontroller sonucu pankreas kanseri olduğunu öğrendiğini belirten Özdemir, erken teşhisin hayatını kurtardığını vurgulayarak gençlere düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Konuşmasında Nilüfer Belediyesi'nin temel hassasiyet alanlarını da paylaşan Özdemir; gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının öncelikli çalışma başlıkları olduğunu söyledi.

"Üretmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

"Bu dört konuda hassasız. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Sizler için çalışmaya, üretmeye ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diyen Özdemir, gençlere yönelik projelerin artarak süreceğini ifade etti. Özdemir, gençleri yerel yönetime aktif katılmaya da davet ederek "Nilüfer Her Yerde" uygulaması üzerinden sorun ve taleplerin iletilebileceğini, mahalle komitesi seçimleri ve anketlere katılım sağlanabildiğini belirtti."

Soru-cevap kısmında öğrenciler Özdemir'e çeşitli taleplerini iletirken, Özdemir de kurallar ve mevzuat çerçevesinde tüm talepleri dikkate alarak inceleyeceklerini anlattı.

Programın sonunda Nilüfer Belediyesi ile Mudanya Üniversitesi arasında öğrencilerin staj yapabilmesine imkan sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: ANKA

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
