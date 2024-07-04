NKÜ Tarla Bitkileri Bölümü, yeni buğday çeşitlerinin hasadını gerçekleştirdi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, akademisyenlerce geliştirilen ve deneme ekimi yapılan buğday çeşitlerinin hasadının yapıldığını söyledi.

Başer, AA muhabirine, akademisyenlerce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de farklı noktalarda 70 çeşidin deneme ekimi yapıldığını hatırlattı.

Tescil edilecek aday çeşitlerinin değişen iklim şartlarına uygun, direnci ve yüksek verimiyle dikkati çektiğini aktaran Başer, değerlendirmelerden sonra kalite testlerinden geçen verimli çeşitlerin tescil için Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezine gönderileceğini ifade etti.

Yeni buğday çeşidi geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başer, "Deneme ekimlerinde bölgede sık ekilen çeşitlerde, bizim geliştirdiğimiz ve tescil için Ankara'ya gönderilecek çeşitler karşılaştırılıyor. Gelecek yıllarda deneme ekimi yapılan yeni çeşitler tescilden sonra bölgede ekilmeye başlayacak. Deneme ekimlerinde çeşitlerin verim, kalite, hastalık yönünden bölgede ekimi yapılan çeşitlerde karşılaştırıyoruz." dedi.

Başer, kuraklık ve ani sıcaklık dalgalanmalarının son yıllarda tarım ürünlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Fakültenin önceden geliştirdi 6 buğday çeşidinin çiftçiler tarafından sıklıkla tercih edildiğini belirten Başer, "Çiftçilerden geliştirdiğimiz yerli buğday çeşitlerine önemli bir talep var. Özel sektöründe desteklemesi bizim için önemli. Çalışmalarımızda çok faydasını görüyoruz. Tescil deneme çeşitlerinde ekmeklik, makarnalık toplam 70 çeşidi karşılaştırıyoruz. Hasadın ardından gerekli değerlendirmeler yapılıp en iyi çeşitler belirlenecek." diye konuştu.

Kentte faaliyet gösteren bir un firmasının yetkilisi Zekeriya Uzun da üniversitenin geliştirdiği çeşitlerin tarım sektörü için önemli olduğunu aktardı.

Üniversite ve özel sektörün çeşit geliştirme çalışmalarının olumlu sonuçları olduğunu belirten Uzun, "Ortak AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Üniversite Türkiye'de tahıl ıslahında öne çıkmış bir üniversite. Biz de kendileriyle çeşit deneme ekimi çalışması yapıyoruz. Gelecek yıllarda da Türk çiftçisine önemli çeşitler sunacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi İmdat Güngör ise tarımda doğru bilgi ve doğru çeşidin çok önemli olduğunu belirtti.