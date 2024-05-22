Norveç, Filistin'i 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyurdu - Son Dakika
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Norveç, Filistin'i 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyurdu

Norveç, Filistin\'i 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyurdu

Norveç hükümeti, uluslararası hukuka ve BMGK kararlarına uygun olarak 28 Mayıs'ta Filistin'i 1967 sınırlarıyla tanıyacağını açıkladı. Norveç Başbakanı, iki devletli çözümün yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet olduğunu vurguladı.

22.05.2024 10:21
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Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Filistin, Norveç, Politika, Güncel, Son Dakika

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