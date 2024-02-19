Norveç, İsrail'in Filistin'e transfer ettiği vergi gelirlerini üstlendi - Son Dakika
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Norveç, İsrail'in Filistin'e transfer ettiği vergi gelirlerini üstlendi

Norveç, İsrail\'in Filistin\'e transfer ettiği vergi gelirlerini üstlendi

Norveç, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin Filistin'e transferini üstlendiğini bildirdi. Norveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından toplanan vergilerin Norveç'e transfer edilmesi ve Norveç'in de Gazze için ayrılanın dışındaki meblağı Filistin yönetimine göndermesi şeklinde işleyeceğini açıkladı. Bu geçici plan, Filistin yönetiminin mali açıdan çökmesini önlemede önemli bir rol oynayacaktır.

19.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:11
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Norveç, İsrail'in Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin Filistin'e transferini üstlendiğini bildirdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi adına toplanan vergilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Norveç'in, İsrail tarafından Filistin yönetimi adına toplanan ve 7 Ekim'den sonra durdurulan süreci üstlendiği belirtildi.

İsrail'in topladığı vergiyi Norveç'e transfer etmesi ve Norveç'in de Gazze için ayrılanın dışındaki meblağı Filistin yönetimine göndermesi şeklinde işleyeceği kaydedilen açıklamada, "Bu geçici plan, Filistin yönetiminin mali açıdan çökmesini önlemede önemli bir rol oynayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Vergi Fonları

İsrail'de Bakanlar Kurulu 3 Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Bunun üzerine, 5 Kasım 2023'te ise Filistin yönetimi vergi fonunu almayı reddettiğini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç, İsrail'in Filistin'e transfer ettiği vergi gelirlerini üstlendi - Son Dakika

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