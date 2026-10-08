Norveç'te Telenor'un mobil ağı arızası acil çağrıları aksattı, tren seferleri durdu - Son Dakika
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Norveç'te Telenor'un mobil ağı arızası acil çağrıları aksattı, tren seferleri durdu

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Norveç'te Telenor'un mobil ağındaki arıza nedeniyle acil yardım aramaları başarısız oldu ve tren seferleri durduruldu. Nkom, arıza için Telenor'a denetim başlatıp alarm seviyesini yükseltirken Bakan Micaelsen kesintinin kasıtlı olmadığını söyledi.

Norveç'in telekom şirketi Telenor'un mobil ağındaki kesintinin, acil çağrıların aksamasına ve tren seferlerinin durmasına neden olduğu bildirildi.

Telenor, yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle 15.15'te mobil ağ şebekesinde ciddi bir arıza meydana geldiğini belirterek, arıza kaynaklı kesinti nedeniyle telefon görüşmelerinin gerçekleştirilemediğini, acil yardım aramalarının başarısız olduğunu ifade etti.

Arızanın yerel saatle 17.25'te sona erdiği aktarılan açıklamada, kesintinin nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Norveç'teki demir yolu ağından sorumlu kurum Bane Nor'dan yapılan açıklamada da mobil ağındaki kesintiye bağlı olarak güvenlik gerekçesiyle tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Tren seferlerinin yerel saatle 19.30 itibarıyla yeniden başladığı belirtilen açıklamada, bazı seferlerde gecikme veya iptallerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Norveç Ulusal İletişim Kurumu (Nkom) ise Telenor'un mobil ağında yaşanan sorunların ardından alarm seviyesinin yükseltildiğini ve şirkete yönelik denetim başlatıldığını duyurdu.

Norveç Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Torgeir Micaelsen, ulusal mobil ağların devre dışı kalmasının çok ciddi bir durum olduğunu vurgulayarak, Telenor ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Arızanın kasıtlı bir eylem olmadığını aktaran Micaelsen, kesintinin teknik bir arıza nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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