Norveç'ten Gelişmekte Olan Ülkelere 740 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
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Norveç'ten Gelişmekte Olan Ülkelere 740 Milyon Dolar Destek

Norveç, sera gazı emisyonlarını azaltmak için gelişmekte olan ülkelere 740 milyon dolar taahhüt etti.

20.11.2024 14:35
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OSLO, 20 Kasım (Xinhua) -- Norveç, gelişmekte olan ülkelerdeki sera gazı emisyonlarını azaltmak ve yeşil büyümeyi teşvik etmek üzere Paris Anlaşması uyarınca 740 milyon ABD doları sağlamayı taahhüt etti.

Norveç hükümetinden salı günü yapılan basın açıklamasına göre Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda açıklanan Norveç Küresel Emisyonun Azaltılması İnisiyatifi, yenilenebilir enerji projelerini finanse edecek, fosil yakıt sübvansiyonlarını kaldıracak ve özel yatırımları çekecek. Bu çerçevede Benin, Ürdün, Senegal ve Zambiya ile anlaşmalar imzalandı.

2024 devlet bütçesinde inisiyatife yönelik fonlara onay veren Norveç parlamentosunun 2025'te programın sürdürülmesine yönelik planları bulunuyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, "Bu inisiyatif, Paris Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

İnisiyatif, emisyon azaltma faaliyetlerinin, ölçülebilir ve bağımsız olarak doğrulanabilir sonuçlar üretmesini zorunlu kılıyor. Norveç, sadece üçüncü bir tarafın doğruladığı emisyon kesintileri için fon sağlayacak.

Norveç, inisiyatife ek olarak doğrulanan emisyon azaltımlarını denetlemek üzere Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü ile işbirliği içinde 100 milyon dolarlık yeni bir fon da kuracak. Ayrıca 2025 için Asya Kalkınma Bankası ile 50 milyon dolarlık bir işbirliği de planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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