Norveç'ten İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücüne (UNIFIL) saldırısının "endişe verici" olduğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.

Eide, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL'e ait tesislere yönelik saldırısına ilişkin açıklamasında, "Lübnan'daki BM Barış Gücüne (UNIFIL) İsrail güçleri tarafından ateş açılması son derece endişe vericidir." ifadesini kullandı.

UNIFIL'in Lübnan'da "çatışmaların" yatıştırılmasına yardımcı olan ve durumun "kontrolden çıkmasını" önleyen tarafsız bir aktör olduğunu belirten Eide, BM'nin konuşlandığı bölge ve yapılarının açıkça belli olduğuna dikkati çekti.

Eide, "Bu nedenle İsrail güçlerinin UNIFIL'in bazı mevzilerini hedef alması kesinlikle kınanması gereken bir durumdur." yorumunu yaptı.

Bakan Eide, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye, sivilleri korumaya ve BMGK'nin 1701 sayılı kararına uymaya çağırdı.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, dün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 Barış Gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.