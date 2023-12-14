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Nursena'nın Anne ve Babasından Umutlu Bekleyiş - Son Dakika
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Nursena'nın Anne ve Babasından Umutlu Bekleyiş

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski kocası tarafından vurulan Nursena Kozan'ın tedavisi devam ediyor. Anne ve baba, kızlarının iyi haberini bekliyor. Baba, suçlunun en ağır cezayı almasını istiyor. Anne ise insanlık adına bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtiyor.

Nursena\'nın Anne ve Babasından Umutlu Bekleyiş
14.12.2023 - 04:16,
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, akşam saatlerinde sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Nursena Kozan'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. 4 yaşında 1 kız çocuğu olduğu öğrenilen yaşam mücadelesi veren Nursena'nın anne ve babasının ise hastanedeki umutlu bekleyişi devam ediyor. Kızlarından gelecek iyi haberi bekleyen anne ve babası DHA'ya açıklamada bulundu.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Olayın ardından hastaneye gelen baba Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, 1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, kafasına ateş etti. Bugün kızım hayat mücadelesi veriyor yoğun bakımda. Ben kamuoyunun da bunun takipçisi olmasını istiyorum. Hakim ve savcılardan benim isteğim, kimisi baba olarak kimisi anne olarak çocuğunuzu büyütüp, okutup bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin razı değilseniz bu suça cevap olarak müebbet duymadığım sürece adalete inancım kalmayacak. Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. O zaman hep birlikte hesabımızı başka şekilde sormaya yöneliriz. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar. Duacıyız, inşallah yoğun bakımdan çıkar ve tekrar çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez dedi.

'TELEVİZYONDAN İZLERDİM, DERDİM Kİ BENİM BAŞIMA GELMEZ AMA BENİM BAŞIMA DA GELDİ'

Nursena'nın annesi Gülay Tek ise Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Bunun ben sonuna kadar arkasındayım yani müebbede kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı. Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Sincan, Ankara, Gülay, Kozan, Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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