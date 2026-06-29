Nusaybin\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırındaki mayınlı alana sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA'ların yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kışla Mahallesi'nde, Suriye sınırına yakın bölgede 00.30 sıralarında yangın çıktı. Anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek sınır hattındaki mayınlı alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile TOMA sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevler, saat 03.45 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.