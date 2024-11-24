Nusaybin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Kilo Ele Geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine bir aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 kilo 965 gram eroin ve 45 kilo 235 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.