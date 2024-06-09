Nuseyrat saldırısında can kaybı 274'e yükseldi - Son Dakika
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Nuseyrat saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise 698'e yükseldiğini açıkladı. Kuveyt'ten saldıra kınama geldi ve Filistin Başbakanı BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yapmasını istedi. İsrail gece boyunca Gazze şehrini vurdu ve birçok mahalleye saldırılar gerçekleştirdi.

09.06.2024 13:45
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- Nuseyrat saldırısında can kaybı 274'e yükseldi

GAZZE - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e, yaralı sayısının ise 698'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı yoğun saldırı gerçekleştirmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 274'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, 698 Filistinlinin yaralandığı aktarılırken yaralıların bir kısmının durumunun ise kritik olduğu ifade edildi. Enkaz altında çok sayıda Filistinlinin bulunduğu belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşamadığı kaydedildi.

Kuveyt'ten Nuseyrat saldırısına kınama

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya Kuveyt'ten kınama geldi. Kuveyt tarafından yapılan açıklamada, saldır "uluslararası hukukun alenen ihlalini" anlamına gelen "iğrenç bir suç" olarak nitelendirildi. Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "Filistin halkına yönelik bu barbarca saldırının durdurulması için sorumluluklarını yerine getirin" çağrısı yapıldı.

Filistin Başbakanından bMGK'ye acil toplantı çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı gerçekleştirmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, Filistin halkına yönelik "İsrail saldırganlığının ele alınması" ve acil ateşkes çağrısında bulunan BM kararlarının uygulanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İsrail gece boyunca Gazze şehrini vurdu

Gazze şehrini İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırının ardından Gazze'ye yönelik saldırılarını artırdı. Gece boyunca Gazze Şeridi'ne saldırılar gerçekleştiren İsrail, Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'ni hedef aldı. Bir apartmanın vurulduğu saldırı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. İsrail, Daraj Mahallesi'nin yanı sıra Gazze şehrinin kuzeyindeki Zeytun ve Sabra mahallelerine de saldırılar gerçekleştirdi.

Bureij Kampı'na saldırı: 3 ölü

İsrail, Bureij Kampı'nda ise bir ailenin yaşadığı evi hedef aldı. En az 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Refah'ta 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Tal as-Sultan Mahallesi'ni hedef alan İsrail, 2 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Filistin, Kuveyt, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuseyrat saldırısında can kaybı 274'e yükseldi - Son Dakika

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