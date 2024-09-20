Obrador: Sinaloa Çatışmalarında ABD'nin Rolü Var

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapan Sinaloa karteline bağlı grupların 9 Eylül'den bu yana süren çatışmalarından "ABD'nin de sorumlu olduğunu" söyledi.

Sinaloa eyaletinde "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Obrador, günlük basın toplantısında, uyuşturucu karteli Sinaloa'ya bağlı gruplar arasında 9 Eylül'den bu yana süren ve en az 30 kişinin öldüğü çatışmalara ilişkin konuştu.

Garcia'nın 27 Temmuz'da ABD'de tutuklanmasına değinen Obrador, bu operasyonu "yanlış ve yasa dışı" şeklinde niteleyerek, Washington yönetiminin "tek taraflı kararlar almaya devam etmesi halinde işbirlikçi ilişkilerinin olamayacağını" belirtti.

Obrador, "Sinaloa'da istikrarsızlık ve çatışmayla karşı karşıyaysak bunun sebebi onların (ABD hükümetinin) bu kararı vermesidir." dedi.

Sinaloa eyaletindeki "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları ile "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'yı destekleyenler arasındaki çatışmaların bölgesel hakimiyet mücadelesi olduğu tahmin ediliyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu Garcia ile örgütün diğer kurucusu Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındığını açıklamıştı.

27 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Garcia tutuklanmıştı.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.