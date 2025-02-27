Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki - Son Dakika
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Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını tarihi bir adım olarak nitelendirerek, bu gelişmenin Türkiye'deki Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti.

27.02.2025 19:00  Güncelleme: 19:56
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DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

AVRUPA'DAN İLK TEPKİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Avrupa'dan da ilk tepki geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği çağrıyı, "Tarihi bir adım" olarak niteledi.

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

"KÜRT MESELESİNİ BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEK SÜREÇ İÇİN EN İYİ BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Amor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır"

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Öcalan\'ın silah bırakma çağrısına Avrupa\'dan ilk tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mahmut bilgin:
    siz bir geride kalın biz Türk ve Kürtler olarak kendi sorunlarımızı kendi icimizde halledebiliriz yaşasın Türk ve Kürt kardeşliği 178 18 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Türk Kürt kardeştir bizi birbirimize kırdırmaya çalışanlar kalleştir. uzak durun yeter. hepimiz adem as. akrabayız istesekte ayrılamayız. 110 7 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Avrupa'nın diline düştük sanki kürt sorunu var da şimdi hep aynı şeyleri sayıklamaya devam edecekler 64 16 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Geri zekalılara bakın, Türkiyede kürt sorunu yok terör sorunu var yani sizin desteklediğiniz. İnşallah en kısa zamanda sizlerde Türkiye gibi yıllarca terörle mücadele edersiniz. 54 10 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Avrupa'nın neden ilgisini çekiyorsa. Türkiye'de Kürt gibi görünen bir Ermeni sorunu var, Pkk gibi davranan Yahudi hareketi var. Kürt olmak sorun mu ki Kürt sorunu olsun. Zaten sorun olmadığı için çözülmedi. Sorun olsa çözülürdü 29 3 Yanıtla
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