Öcalan\'ın silah bırakma çağrısına Avrupa\'dan ilk tepki

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DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı. İstanbul'a dönen heyet, Taksim'de bir otelde Öcalan'ın silah bırakma çağrısını aktardı.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

AVRUPA'DAN İLK TEPKİ

Öcalan'ın çağrısının ardından Avrupa'dan da ilk tepki geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği çağrıyı, "Tarihi bir adım" olarak niteledi.

"KÜRT MESELESİNİ BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEK SÜREÇ İÇİN EN İYİ BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Amor, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye'deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır"