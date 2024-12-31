OCHA: Gazze'ye Yardım Ulaşımı Engelleniyor - Son Dakika
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OCHA: Gazze'ye Yardım Ulaşımı Engelleniyor

BM OCHA, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardım ulaşım taleplerini 140 kez reddettiğini açıkladı.

31.12.2024 18:48
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, İsrail ordusunun kara saldırılarını yeniden başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşmak için son 2 ay içinde 140 kez başvurduklarını ancak İsrail yönetiminin bu başvuruların tamamını reddettiğini belirtti.

OCHA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Whittall, İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana yoğun kara saldırıları altındaki Cibaliya bölgesi yakınında olduğunu kaydetti.

Whittall, 27 Aralık'ta kaydedilen ancak bugün yayınlanan görüntüde, Cibaliya'daki Filistinli ailelerin 2 ayı aşkın süredir kuşatma altında olduğunu aktardı.

Cibaliya ve çevresinde hava saldırılarının sürdüğünü, hastanelerin vurulduğunu, sağlık çalışanlarının saldırılarda öldüğünü dile getiren Whittall, "Gazze'nin kuzeyine ulaşmak için 2 aydı uğraşıyoruz. (Son 2 ayda) 140'tan fazla kez (Gazze'nin kuzeyine) ulaşmayı denedik ancak hepsi reddedildi veya engellendi." dedi.

"Gazze'de insan hayatı yok ediliyor"

Whittall, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya gibi Gazze'nin kuzeyinden zorla göç ettirilen Filistinlilerin geldiği Gazze kenti çevresindeki koşulların da oldukça zorlu olduğunu vurguladı.

Yeterli suyun olmadığını, atıkların yığıldığını ve kanalizasyon sularının sokaklara aktığını aktaran Whittall, "En temel ihtiyaçların bile karşılanabileceği düzeyde yardım sağlama yeteneğimiz yok. Gazze'de insan yaşamının temelleri yok ediliyor. Gazze'de insan hayatı yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların başlamasından bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel OCHA: Gazze'ye Yardım Ulaşımı Engelleniyor - Son Dakika

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