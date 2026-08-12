Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim" - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim"
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bakanlarla görüşmesinin ardından AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi: 'Belediye başkanı devletin bütün kurumlarıyla görüşür. Amacımız Gölbaşı'na hizmet.'

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bakanlarla yaptığı görüşmelere ilişkin "Belediye başkanı tabii ki devletin bütün kurumlarıyla görüşür. Bundan doğal bir şey yok. Ben bu sadece bugün değil geçmişte de görüşüyordum. Görüşmelerimiz de devam edecek. Ben doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmelerinin ardından " AK Parti'ye geçecek" iddialarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Odabaşı, şunları kaydetti:

"Bizler seçilmiş belediye başkanıyız. Seçilmemizin amacı da bulunduğumuz ilçeye, bölgeye faydalı olmak, hizmet etmek. Belediye başkanı tabii ki devletin bütün kurumlarıyla görüşür. Bundan doğal bir şey yok. Ben bu sadece bugün değil geçmişte de görüşüyordum. Altı ay önce de, üç ay önce de bu tarz yorumlar oluyordu, bir şey demiyoruz. Esas amaç hizmet. Bizim amacımız da Gölbaşı'mıza hizmet etmek. Görüşüyoruz, görüşmelerimiz de devam edecek. Ben doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim. Daha fazla nasıl hizmet ederiz diye mücadele ediyoruz. Hizmet edelim diye uğraşıyoruz. Ama tabii ki siyaset hareketli. Yarınları hiçbirimiz bilemiyoruz. Maalesef öyle bir siyasi ortamdan geçiyoruz."

Kaynak: ANKA

Yakup Odabaşı, Yerel Yönetim, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: 'Doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: "Doğup büyüdüğüm yere en çok nasıl hizmet ederim onun mücadelesi içindeyim" - Son Dakika
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