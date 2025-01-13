İzmir'in Ödemiş ilçesinde üç katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi Ferhat Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Çatı Yangını - Son Dakika
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