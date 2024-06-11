Ödemiş\'te traktör kazasında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün altında kalarak yaşamlarını yitiren çift, son yolculuklarına uğurlandı.
Bademli Mahallesi'nde dün, 35 D 1565 plakalı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Muammer Er (89) ile eşi Ayşe Er'in (78) cenazeleri işlemlerin ardından mahalleye getirildi.
Buradaki camide kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri, mahalle mezarlığında defnedildi.
Bademli Mahallesi yolunda traktörün kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarpması sonucu Ayşe Er olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Muammer Er ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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