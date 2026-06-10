Öğrenciler 70 yıllık kamyoneti tamir etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğrencileri, 13 yıl önce hurdaya ayrılan 1954 model kamyoneti tamir etti.

Kozan Endüstri Meslek Lisesi'nde uzun yıllar kullanılan 1954 model kamyonet, 1986'da Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edildi.

Lisede 27 yıl boyunca kullanılan araç, artık çalışamaz duruma gelmesi nedeniyle 2013'te hurdaya ayrıldı.

Motor bölümü öğretmen ve öğrencileri, geçen yıl okulun atölyesinde atıl durumdaki aracı yeniden çalışır duruma getirebilmek için kolları sıvadı.

Atıl durumdaki aracın bazı parçaları ABD'den getirildi, bulunamayanlar ise okulun öğretmen ve öğrencilerince yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 1,5 yıllık çalışmasıyla 1954 model kamyonet yeniden çalışır duruma getirildi.

Atölyeden çıkarılan araç okulun işlerinin yanı sıra öğrencilerin eğitiminde de kullanılıyor.

Motor bölümü öğretmenlerinden İsmail Adıgüzel, AA muhabirine, 2013'te atölyeye çekilen aracın kontağının yıllarca hiç çevrilmediğini söyledi.

Yaptıkları onarımla aracı yeniden çalışır duruma getirdiklerini belirten Adıgüzel, "Parçaları, Amerikan aracı ve 1954 model olması nedeniyle piyasada yoktu ve çok zor bulunuyordu. Bulunmayan parçaları tamamıyla buradaki öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerle birlikte el emeği yapılarak kendimiz ürettik ve çalışmaya uygun hale getirdik." dedi.

Adıgüzel, şu an çalışan ve hiçbir sorunu olmayan aracın daha da geliştirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Öğrencilerden Muhammet Sofuoğlu da aracın motorunu, şanzımanını, diferansiyelini ve bakımlarını yaparak çalışır duruma getirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Mehmet Gülseven de klasik bir aracı tekrar çalışır hale getirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.