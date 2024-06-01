Öğrenciler Kozan'ın kurtuluşunu sahneye taşıdı - Son Dakika
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Öğrenciler Kozan'ın kurtuluşunu sahneye taşıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gösterilerle kutladı. Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri Kozan'ın kurtuluş mücadelesini anlatan bir program düzenledi ve izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda, Türk bayrakları ve hazırladıkları sunum ile öğrenciler, kahramanların isimlerini tek tek sayarak Kozan'ın kurtuluşunu anlattılar. Ayrıca, açılış konuşmasında öğretmen Ali Yücel, ülkemizin birliği ve bağımsızlığı için mücadele eden kahramanlara olan borcumuzu vurgulayarak, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını kınadı.

01.06.2024 16:56
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Öğrenciler Kozan'ın kurtuluşunu sahneye taşıdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenciler, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gösterilerle kutladı.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında Kozan Ticaret Borsası Konferans salonunda etkinlikler düzenlendi. Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğrencileri Kozan'ın kurtuluş mücadelesini anlatan ve kahramanlarının tek tek ismini saydığı programda, Türk bayrakları ve hazırladıkları sunum ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

"İnsanlık dışı saldırıları kınıyoruz"

Açılışta konuşma yapan Halit Dağlı İlköğretim Okulu öğretmeni Ali Yücel, "Ülkemizde ve ilçemizde özgürce yaşayabiliyorsak bunu ülkemiz birliği ve bağımsızlığı için mücadele eden kahramanlara borçluyuz. Ecdadımızın bu emanetine olan borcumuzu yetiştirdiğimiz nesillere bu vatan sevgisini aşılayarak ödeyebiliriz. Şuan İsrail'inde Filistin'de, Gazze'de yaptığı insanlık dışı saldırıları kınıyoruz" dedi.

Kozanlı tarihçi Ahmet Kaytancı da öğrencilere sunum için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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