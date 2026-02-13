Öğrencilerden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek - Son Dakika
Öğrencilerden İhtiyaç Sahibi Aileye Destek

13.02.2026 11:43
Tosya'da 'Ben Her Yerde Varım Projesi' ile öğrenciler bir ailenin mutfağını yeniledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Ben Her Yerde Varım Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından ihtiyaç sahibi bir ailenin mutfağı tamamen yenilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Her Yerde Varım Projesi"nin Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif parçası olma becerisini kazanmalarının amaçlandığını anlatan Toğrul, şunları kaydetti:

"İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi bir aile için hayırseverlerimizin de katkılarıyla Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz atölyede meslek öğretmenleri gözetiminde mutfak dolabı imal etti. Ailenin mutfak dolapları, tezgahı ve yer döşemesi tamamen yenilenerek daha sağlıklı ve kullanışlı yaşam alanı oluşturuldu. Toplumda mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesi, tanıtılması ve saygınlığının artırılması amacıyla hayata geçirilen projenin ilçemizde başarıyla uygulanması herkes gibi bizleri de çok mutlu etti."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

13:21
