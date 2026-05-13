Öğrencilerden Şiir Dinletisi - Son Dakika
Öğrencilerden Şiir Dinletisi

Öğrencilerden Şiir Dinletisi
13.05.2026 10:35
Sivas'ta düzenlenen şiir dinletisinde öğrenciler, melodiler eşliğinde performans sergiledi.

Sivas'ta öğrenciler tarafından şiir dinletisi programı gerçekleştirildi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Burası Düşler Diyarı-8" adlı programda öğrenciler, şiirlerini melodiler eşliğinde seslendirdi.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Süleyman Güler, programın sadece kulaklara değil, gönüllere de hitap ettiğini söyledi.

Engel tanımayan yetenekleriyle sahneye çıkan öğrencilerine tebrik eden Güler, "Onların performansı ön yargıları yıkan, kalplere dokunan ve hayata karşı duruşumuzu güçlendiren birer mesaj niteliğinde. Unutmayalım ki sanat engelleri ortadan kaldıran, farklılıkları zenginliğe dönüştüren en güçlü köprülerden biridir." dedi.

Güler, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Özcan, şube müdürleri Mehmet Başcil ve Özkan Çamcı, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:56:41.
