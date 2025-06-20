Öğrencilere Karne Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrencilere Karne Heyecanı

Öğrencilere Karne Heyecanı
20.06.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğrencilere karne dağıtım törenleri düzenlendi; tatil önerileri verildi.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, okullarda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Van'da 1605 okulda 285 bin 865 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İpekyolu ilçesindeki İki Nisan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Hakkari

Kent genelinde 441 okulda eğitim gören 60 bin 842 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mustafa Kemal Paşa Anaokulu'nda düzenlenen programa katılarak minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çocuğunun da karne aldığı törende öğrenci ve velilerle sohbet eden Çelik, daha sonra Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları gezen Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı, başarı temennisinde bulundu.

Öğrenciler de Çelik'e ellerindeki Türk bayraklarıyla "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyleyerek ve alkışlayarak sevgilerini gösterdi.

Çocuklara sarılarak teşekkür eden Çelik, ardından öğretmenler odasında video konferansla eğitimcilere hitap etti.

Çelik, öğretmenlerin çocukların gelişmesinde büyük etkiye sahip olduklarını belirterek, tüm eğitimcilere gayretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Muş

Kent genelinde 699 okulda eğitim gören 104 bin 927 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Avni Çakır, 2071 Melikşah İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı, tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakır, eğitim ve öğretimde çok güçlü bir il olduklarını söyledi.

Muş'ta tüm kurum ve kuruluşlarla çocukları yarınlara güçlü şekilde hazırlamak için uyum içerisinde çalıştıklarını bildiren Çakır, "Çocuklarımızın sadece sınıflarda değil, sınıf dışındaki sosyal etkinliklerde özellikle sportif faaliyetlerde yer almaları için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda ilimiz çok ciddi ivme yakaladı. Sportif başarılarıyla sadece bölgemizde değil, ülkemiz genelinde ismini güçlü şekilde duyurmaya başladı." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve Şube Müdürü Nedim Öner katıldı.

Bitlis

Kent genelinde 97 bin 196 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Vali Ahmet Karakaya, öğrencilere karnelerini teslim etti.

Yaz tatili için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Karakaya, şunları kaydetti:

"Çocukların bir yıl boyunca verdiği emeklerinin karşılığı olan karnelerini teslim ettik. Çocuklarımızın akademik anlamda başarılı olmasını, gelişim açısından da en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Yaz tatili boyunca kitap okumalarını, gezmelerini, arkadaşlarıyla güzel oyunlar oynamalarını önemsiyoruz. Yeni okulların yapılması, eğitim kalitesinin artırılması için çalışma arkadaşlarımızla programlarımızı uygulamaya geçiriyoruz. Eğitimin en büyük paydaşlarından biri öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi fedakarca geleceğe hazırlıyor. Kendilerine müteşekkiriz."

Kaynak: AA

Valilik, Hakkari, Güncel, Eğitim, Bitlis, Tören, Yaşam, Tatil, Muş, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere Karne Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:19:11. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere Karne Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.