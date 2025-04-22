Öğretmen Atama Krizi

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Burada 100 bine yakın ücretli kölelik dediğimiz ücretli öğretmenin çalıştığı memlekette ve Sayın Cumhurbaşkanının defaten 'Her yıl artık 40 bin öğretmen atama yapacağız' sözü gün gibi meydandayken, 15 bin atama tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Öğretmenleri yok saymaktır. Diğer taraftan branş dağılımlarındaki garabet, Saray'ın Milli Eğitim politikalarının öğrenci yetiştirmek üzerine değil yalnızca yalnızca ve sadece yandaşlara kadro açmak ve seçmen yetiştirmek üzere kurgulanmış bir branş dağılımını apaçık görüyoruz. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli. En az Cumhurbaşkanı sözünü tutsun atamalar ve branş dağılımları adil bir şekilde güncellenerek 40 bin atama yapılsın" dedi.

"2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu", Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, öğretmen atamasında açıklanan sayının artırılmasını talep etti. Yapılan açıklamaya Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Eğitimsen Genel Başkanı Kemal Irmak ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Yüksel Türkoğlu da destek verdi.

"Atanamayan öğretmen ifadesi, yemek yemek, su içmek kadar temel bir cümleye dönüşmüştür"

2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu adına kısa bir açıklama yapan öğretmen, "Bugün adaletsiz branş dağılımı sonucu mağdur olan öğretmenler olarak buradayız. Ankara'nın birçok yeri atanamayan, ataması yapılmayan öğretmenlerin eylemlerine defalarca tanık olmuştur. Geldiğimiz noktada atanamayan öğretmen ifadesi, yemek yemek, su içmek kadar temel bir cümleye dönüşmüştür. Ancak biz bugün çok daha farklı bir noktaya değinmek istiyoruz. Bizler bugün adil bir şekilde yapılmayan branş dağılımları sonucu ataması yapılmayan öğretmenleriz. Bizi böylesine hayal kırıklığına uğratan ve diğer hayal kırıklıklarından ayıran noktayı anlamak neden burada olduğumuzu çok daha iyi anlamanıza vesile olacaktır" diye konuştu.

"15 bin atama çok büyük bir adaletsizlik"

2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu'na destek için gelen Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (Hür-Sen) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, "Burada ömürlerini öğretmen olmak için harcamış, ailelerinin bütün kaynaklarıyla öğretmenliğe kaynaklık eden bölümlerden mezun olmuş veya formasyonunu tamamlamış, yani eğitim ordusuna katılmak üzere bütün birikimlerini hazırlamış arkadaşlarımız var. Bunların arasında ücretli öğretmen de olabilir. Yani parasızlıktan ücretli öğretmenlik yapanlar da var. Diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'na, bu yaptığınız 15 bin atama çok büyük bir adaletsizlik. Şayet siz 86 bin öğretmene ihtiyacınız olduğu halde ücretli öğretmen çalıştırıyorsanız dediğimiz şudur; bu arkadaşlarımızdan 86 bin arkadaşımızı alın atayın. Ücretli öğretmenlik belasından da bu ülkeyi kurtarın" dedi.

"Cumhurbaşkanı sözünü tutsun atamalar ve branş dağılımları adil bir şekilde güncellenerek 40 bin atama yapılsın"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise atama bekleyen öğretmenlere destek vererek, taleplerinin haklı olduğunu ve sonuna kadar yanlarında olacağını belirtti. Türkoğlu, "Burada 100 bine yakın ücretli kölelik dediğimiz ücretli öğretmenin çalıştığı memlekette ve Sayın Cumhurbaşkanının defaten 'Her yıl artık 40 bin öğretmen atama yapacağız' sözü gün gibi meydandayken 15 bin atama tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Öğretmenleri yok saymaktır. Diğer taraftan branş dağılımlarındaki garabet, Saray'ın Milli Eğitim politikalarının öğrenci yetiştirmek üzerine değil yalnızca yalnızca ve sadece yandaşlara kadro açmak ve seçmen yetiştirmek üzere kurgulanmış bir branş dağılımını apaçık görüyoruz. Temel birimlerle alakalı toplam 2 bin 500 civarında. Tek başına din kültürü ve ahlak bilgisi bin 800 kontenjan nedir? Memleketin bütün idarecilikleri bu branşlara, 'yalnızca bizim olsun, bizden olsun, yandaş olsun' diye yaptınız. İster eğri oturun ister doğru oturun ama doğruları konuşalım. Sonuç; meslektaşlarımızın meslek edinme maliyetleri ortada. Ailelerin beklentileri ortada. Bu insanlara bu hayal kırıklığını yaşatmak nedir? Gelelim önünde bulunduğumuz Hazine ve Maliye Bakanlığına... Vergimatik Mehmet'in yerel halka bakış açısı 'yolunacak kaz'. Son 23 yıl içerisinde dolaylı dolaysız 20'ye yakın af çıkararak patronlara bağışladığın milyarlarca dolar ortadayken yalnızca Kur Korumalı Mevduat'a ödediğimiz millet olarak Hazine'den milyarlarca dolar ortadayken kısma işine gelince nereye geliyorsun? Öğretmene öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli en az Cumhurbaşkanı sözünü tutsun atamalar ve branş dağılımları adil bir şekilde güncellenerek 40 bin atama yapılsın" ifadelerini kullandı.