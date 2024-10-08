Öğretmenin Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Öğretmenin Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı

Öğretmenin Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı

Eskişehir'de öğretmen Renan Karabulut, boğazına yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı.

08.10.2024 11:57
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ESKİŞEHİR'de sınıf öğretmeni Renan Karabulut (51), okul bahçesinde tost yerken bir parçası boğazına kaçıp nefes borusu tıkanan öğrencisi İzzettin Abdullah'ın (8) Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı. Bu yöntemi 27 yıllık sağlıkçı eşinden öğrendiğini ifade eden Karabulut, "Her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var" dedi. Olay ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Avukat Şahap Demirer İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi İzzettin Abdullah, okul bahçesinde tost yerken bir parçası boğazına kaçarak nefes borusunu tıkadı. Nefes alamayan İzzettin Abdullah, bahçede dolaşan öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Renan Karabulut'un yanına gitti. Öğretmen Karabulut, öğrencisinin nefes alamadığı fark edip önce sırtına vurdu. Daha sonra ise iki kez Heimlich manevrası yaparak öğrencisinin nefes borusunu tıkayan yiyeceğin çıkmasını sağladı. Ölümden dönen İzzettin Abdullah, öğretmenine teşekkür ederek elini öptü. Karabulut'un Heimlich manevrası yaptığı anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

26 yıllık öğretmen olan Renan Karabulut, Heimlich manevrası yapmayı 27 yıllık sağlıkçı olan eşinden öğrendiğini ve her eğitimcinin bu yöntemi ve ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Öğretmen Karabulut, "Okulun nöbetçi öğretmeniydim, bahçede dolaşırken İzzettin panik halde yanıma geldi. O anda elinde bir tost vardı. O anda anlamaya çalıştım, baktım ki nefes borusuna tostun gittiğini anlayınca önce sırtına vurarak müdahale ettim. O anda çözüm olmadı. Hemen Heimlich manevrası aklıma geldi. Zor bir durumdu, soğukkanlı olmaya çalıştım. Heimlich manevrası uygulayınca Allah yardım etti. İzzettin'in o anda nefes borusundan tıkayan yiyeceğin çıktığını gördüm. Hızlı bir şekilde ağzındaki yiyeceği temizledim. İzzettin şu an gayet iyi, sağlıklı. Benim eşim sağlıkçı, 27 yıllık ebe, tabii kendi aramızda konuşuyorduk. İşimiz hep çocuklarla, 'Başımıza gelirse ne yaparız, nasıl davranırız' diye sağ olsun yöntemle ilgili bilgi veriyordu. İzzettin'in olayında bunu canlı canlı yaşadık. İlk defa başıma geldi, inşallah tekrar gelmez. Ama çok şükür İzzettin'i kurtardık. Olayın ardından ailesi geldi, teşekkür ettiler. Onlarda çok sevindi" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm öğretmenlere Heimlich manevrasının yanı sıra ilk yardım eğitimleri de verdiğini anlatan Karabulut, "Öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri alıyor. Kesinlikle her eğitimcinin, hangi kademede olursa olsun her öğretmenin Heimlich manevrası ve ilk yardıma dair tüm eğitimleri alması büyük fayda var" dedi.

TEŞEKKÜR EDİP, ELİNİ ÖPTÜ

İzzettin Abdullah ise tost yerden nefes alamadığını belirterek "Ben bahçede tostumu yerken boğazıma kaçtı. Sonra ben koşarak öğretmenime gittim. İlk önce sırtıma vurdu, sonra karnıma bastı. İkinciye güçlü karnıma basınca boğazımdakiler çıktı. O anda nefes almakta çok zorlandım. Şimdi çok iyiyim. Öğretmenim çok yardımcı oldu, ona çok teşekkür ederim. Olaydan sonra 'çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum' dedim ve elini öptüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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