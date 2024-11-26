Öğretmenler Geçmişe Gitti

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Öğretmenler 'Bir zamanlar biz de öğrenciydik' dedi, sosyal medyayı salladı

Öğrencileriyle empati kuran öğretmenler yıllar öncesine giderek öğrencilik yıllarını yaşadı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim faaliyetlerinde adından sıkça söz ettiren bir okul olan Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu, Öğretmenler Günü dolayısıyla fark oluşturan bir projeye daha imza attı. Okul müdürü Burcu Sarı önderliğinde hazırlanan ve tüm öğretmenlerin katılım sağladığı video, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Öğrencilik yıllarına dönüp nostalji yaşayan öğretmenler, öğrenciler ile empati kurabilme noktasına da vurgu yaptı.

Kula'da yürütülen eğitim faaliyetlerinde elde ettikleri başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu'nda bu kez öğretmenler fark oluşturan bir projeye imza attı. Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Okul Müdürü Burcu Sarı önderliğinde bir video hazırlayan öğretmenler, videonun sosyal medyada paylaşılması ile binlerce izlenme aldı. "Bir Zamanlar Biz de Öğrenciydik" mottosuyla hazırlanan videoda, öğretmenler öğrencilik yıllarına geri dönerek hem nostalji yaptı hem de öğrencilerle empati kurmanın önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin kendi öğrencilik hatıralarından kesitler sunduğu görüntüler, izleyenlere hem duygu dolu, hem de ilham verici anlar yaşattı. Video, sadece Kula'da değil, tüm Türkiye'de öğrenciler ve öğretmenler arasındaki bağın önemini bir kez daha hatırlattı. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenen video paylaşımlarının altında "Teşekkürler Öğretmenim" mesajlarıyla binlerce yorum aldı.

Videoyu çekip yayınlarken amaçlarının öğrencilerin kendilerine empati duygularını artırmak olduğunu dile getiren okulun İngilizce öğretmeni Yasemin Buğurcu, "Biz bu yıl 24 Kasım'da her yıl yaptığımız kutlamalardan farklı olarak hep öğrencilerimiz öğretmen rolüne girerdi, bu kez biz öğrencilerimizin rolüne girelim dedik. Aslında amacımız öğrencilerimizin bize karşı empati yapmalarını sağlamaktı. Hedefine de ulaştığını düşünüyorum. Çok güzel tepkiler aldık, aslında bu kadar tepki alacağımızı da beklemiyorduk. Biz tüm öğretmen arkadaşlarımızla Başöğretmen Atatürk izinde çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen olmalarına rağmen hala içlerinde yaramaz öğrenciler olduğunu dile getiren İngilizce Öğretmeni Aylin Duymaz, "Öğretmen arkadaşlarımızla hazırladığımız Öğretmenler Günü programı çerçevesinde doğaçlama olarak ortaya çıkan bir video sosyal medyada çok güzel tepkiler aldı. Hepimizin içerisinde hala yaramaz öğrenciler olduğunu fark ettik. Çokta eğlendik. Öğrencilerimiz de sınıf içerisinde neler yaptıklarını kendi öğrenciliklerine dönüp baktılar, hepsi gözden geçirmiş oldu" dedi.

Sosyal medyada viral olan videoyu bir öğrencinin çektiğini ve videoyu çeken öğrencinin öğretmen gibi, kendilerinin de birer öğrenci gibi davrandığını anlatan okulun Matematik Öğretmeni Ayşegül Yıldız, "Okulumuzun çok güzel bir enerjisi var. Birimiz bir istekte bulunduğunda hepimiz onu aynı enerji ile yapmaya çalışıyoruz. Bu videoyu da kendi aramızda eğlenmek ve öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için çekmiştik. Hatta videomuzu da bir öğrencimiz çekti. O öğrencimiz öğretmen gibi davrandı, biz de öğrenci gibi davrandık. Bizim için çok güzel ve çok anlamlı oldu" ifadelerini kullandı.

Özel gün ve haftalara verdikleri önemi alışılmışın dışına çıkarak farkındalıklar oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Naci Hakkı Ulusoy Okul Müdürü Burcu Sarı ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Biz ekipçe özellikle belirli gün ve haftalara çok önem veren bir okuluz. Alışılmışın dışına çıkıp aslında farkındalık çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de yine öğretmenlerimiz çok güzel bir proje hazırladılar. Biz bu projeyle birlikte öğrencilik yıllarımıza tekrar geri döndük ve aslında bir bakıma amacımıza ulaştık. Amacımız, empati yoluyla öğrencilerimize farkındalık kazandırmaktı. Tüm ekime çalışmaları için teşekkür ediyorum."