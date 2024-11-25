Öğretmenler Günü'nde Gemide Kutlama - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde Gemide Kutlama

Sahil Güvenlik, öğretmenleri TCSG Güven Gemisi'nde misafir ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

25.11.2024 18:46
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Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Valiliği koordinesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup öğretmeni, TCSG Güven Gemisi'nde misafir etti.

Sarıyer'deki Büyükdere İskelesi'nde bağlı bulunan gemide, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve beraberindeki heyet, misafir öğretmenleri karşılayarak bilgi verdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TCSG Güven Gemisi Komutanı Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Rüstem Altundaş, öğretmenlerin sabır ve hoşgörünün eşsiz timsali olduğunu belirtti.

Altundaş, öğretmenlerin, öğrencileri büyük emek ve fedakarlıklarla yetiştirdiklerini ifade ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Konuşmanın ardından öğretmenlere, TCSG Güven Gemisi gezdirildi.

Etkinlikte, öğretmenler için pasta kesilerek, çiçek takdiminde bulunuldu.

"Sahil Güvenlik olarak bu kadar kapsamlı bir çalışma içerisinde olduklarını bilmiyordum"

Etkinliğe katılan Çapa Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Fatmagül İkbal Çakır, birçok öğretmenler günü kutlamasında bulunduklarını, ancak böyle bir tecrübeyi daha önce deneyimlemediklerini belirterek, güzel bir jest olduğunu ifade etti.

Gezi sırasında gemi personeline birçok soru sorduğunu da belirten Çakır, her sorusunun personel tarafından güzel bir şekilde cevaplandırıldığını aktardı.

Yavuz Selim Ortaokulunda görev yapan öğretmen Emre Güzel Tanyeli ise eğitim ordusunun bir parçası olarak, vatanı koruyan ordunun yuvasında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tanyeli, "Sahil Güvenlik olarak bu kadar kapsamlı ve komplike bir çalışma içerisinde olduklarını bilmiyordum. Denizin kirlenmesinden, kaybolan insanların bulunmasına kadar fonksiyonlu çalışmalarından çok etkilendim. Araç gereçlerden, çalışma şartlarından, 20 gün denizde kalabilmelerine kadar birçok bilgiye ulaşmış olduk. Benim için de çok etkileyici oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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