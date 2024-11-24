Öğretmenler Günü'nde özel ağırlama - Son Dakika
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Öğretmenler Günü'nde özel ağırlama

Öğretmenler Günü\'nde özel ağırlama

İzmir'de öğretmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG Umut Gemisi'nde ağırlandı.

24.11.2024 15:48
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İzmir Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, bir grup öğretmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut Gemisi'nde misafir etti.

Alsancak Limanı'nda demirleyen gemide Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve beraberindeki heyet, konukları karşılayarak bilgi verdi.

Gezinin ardından burada gemi personeliyle yemek yiyen öğretmenlere çiçek ve hediye takdim edildi.

Karşıyaka ilçesindeki Emine Lahur Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerden Halil Özel, gazetecilere, 2017'de mesleğe başladığını ve işini severek yapmaya çalıştığını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa böyle bir programa katıldığını için çok heyecanlı olduğunu aktaran Özel, "Burada ağırlanmaktan dolayı gerçekten çok mutluluk ve şeref duyduk. Etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Emekli öğretmen Ergun Baylan da böylesine anlamlı bir günde burada yer almaktan son derece onur duyduğunu ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Baylan, "Eğitim ve bilimin, teknolojinin birleştiğini burada gözlemledim. Gerek personelle, gerek yaptıklarıyla son derece onur duydum. Açık konuşayım benim içimde bir uhdeydi, hep merak ederdim, o kurtulan çocukları. İnsani bir mücadele de veriyorlar. Ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Ben kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğretmenler Günü'nde özel ağırlama - Son Dakika

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