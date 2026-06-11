Öğretmenlerin Üçte Biri Ek İş Yapmak Zorunda - Son Dakika
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Öğretmenlerin Üçte Biri Ek İş Yapmak Zorunda

11.06.2026 19:28
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ABD'de yapılan araştırmaya göre, öğretmenlerin %33'ü ekonomik zorluklar nedeniyle ek iş yapıyor.

ABD'de yapılan araştırmada, her üç öğretmenden birinin ekonomik baskılar ve mesleki zorluklar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığı belirlendi.

Walton Family Foundation ile ABD merkezli araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan "Teaching for Tomorrow" başlıklı araştırmada, ülke genelinde öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sınıf içi zorluklar, destek eksikliği ve ekonomik baskılar incelendi.

Araştırmada, ABD'deki öğretmenlerin yüzde 33'ünün, son bir yıl içinde öğretmenlik dışında ek bir işte çalıştığı tespit edildi.

Her üç öğretmenden birinin ekonomik baskılar ve mesleki zorluklar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığı aktarılan araştırmada, öğretmenlerin yemek teslimatı, yiyecek-içecek sektörü ve küçük ölçekli ticari faaliyetler gibi alanlarda ek gelir elde ettiği ortaya konuldu.

Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin üçte ikisinin öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yardımcı öğretmen ve eğitim koçu gibi destek personelinin yetersiz olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Öğretmenlerin büyük bölümü yapay zeka konusunda rehberlik alamıyor

Yapay zeka araçlarının okullarda giderek yaygınlaşmasına rağmen öğretmenlerin yüzde 82'si, bu araçları işlerinde nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin resmi bir yönlendirme almadığını belirtti.

Araştırmada, yapay zeka kullanımına ilişkin yönlendirme alan öğretmenlerin büyük bölümünün ise bu desteği kurumsal politikalar yerine meslektaşları ve sözlü paylaşımlar gibi gayriresmi kaynaklardan edindiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin Üçte Biri Ek İş Yapmak Zorunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuba Nimettepe Tuba Nimettepe:
    abdde bile böyleyse ülkemizde durumu merak etmek bile istemiyorum çünkü biliyoruz zaten 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Aslan Ramazan Aslan:
    öğretmenler toplumun en önemli taşlarından biri saygı ve destek görmesi lazım ek iş yapma zorunluluğu çok üzücü 0 0 Yanıtla
  • Şirin Erdem Şirin Erdem:
    öğretmenlerin bu duruma düşmesi devletin eğitime yeterli bütçe ayırmamasından kaynaklanıyor hiçbir meslek insanı ikinci bir işe ihtiyaç duymamalı ama görülüyor ki bu ihmal uzun yıllardır devam ediyor ve kimse sorumluluğunu almıyor ya da almamış sayılıyor 0 0 Yanıtla
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