Öğretmenlerin Üçte Biri Ek İş Yapmak Zorunda

ABD'de yapılan araştırmada, her üç öğretmenden birinin ekonomik baskılar ve mesleki zorluklar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığı belirlendi.

Walton Family Foundation ile ABD merkezli araştırma şirketi Gallup tarafından hazırlanan "Teaching for Tomorrow" başlıklı araştırmada, ülke genelinde öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sınıf içi zorluklar, destek eksikliği ve ekonomik baskılar incelendi.

Araştırmada, ABD'deki öğretmenlerin yüzde 33'ünün, son bir yıl içinde öğretmenlik dışında ek bir işte çalıştığı tespit edildi.

Her üç öğretmenden birinin ekonomik baskılar ve mesleki zorluklar nedeniyle ek iş yapmak zorunda kaldığı aktarılan araştırmada, öğretmenlerin yemek teslimatı, yiyecek-içecek sektörü ve küçük ölçekli ticari faaliyetler gibi alanlarda ek gelir elde ettiği ortaya konuldu.

Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin üçte ikisinin öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için yardımcı öğretmen ve eğitim koçu gibi destek personelinin yetersiz olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Öğretmenlerin büyük bölümü yapay zeka konusunda rehberlik alamıyor

Yapay zeka araçlarının okullarda giderek yaygınlaşmasına rağmen öğretmenlerin yüzde 82'si, bu araçları işlerinde nasıl kullanmaları gerektiğine ilişkin resmi bir yönlendirme almadığını belirtti.

Araştırmada, yapay zeka kullanımına ilişkin yönlendirme alan öğretmenlerin büyük bölümünün ise bu desteği kurumsal politikalar yerine meslektaşları ve sözlü paylaşımlar gibi gayriresmi kaynaklardan edindiği kaydedildi.