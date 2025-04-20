Oğul, Annesini Vurarak Öldürdü

İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince çiftin oğulları C. Işıklar (28), gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
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