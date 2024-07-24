Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli uzandı - Son Dakika
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Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli uzandı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde ebeveynlerini trafik kazasında kaybeden yavru leylek, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yavru leyleğin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra beslenmesine başlandı ve erişkin yaşa gelene kadar bakımı devam edecek. Sonrasında leylek doğaya salınacak.

24.07.2024 10:10
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Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli uzandı

ERZURUM - Ebeveynlerine araç çarptığı tahmin edilen leylek yavrusu önce yuvadan alındı, daha sonra şefkatli ellere teslim edildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde ebeveynlerini trafik kazasında kaybeden yavru leylek; ekipler tarafından elektrik direğinden indirildi. Buradan sepetli araçla yuvadan alınan leylek, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar personelince koruma altına alınan leyleğin perişan hali dikkatlerden kaçmadı. Veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru leylek sonda yardımıyla beslenmeye başladı.

DKMP yetkilileri, mahalle sakinlerinin karayolunda leylek cesetleri bulduğunu ve anne-baba leyleğin trafik kazasından telef olduğunu düşündüklerini belirterek, "Mahalle sakinleri yuvadan ve leylek ailesinden haberdar. Durum bize intikal edince ekiplerin yardımıyla yavru leyleği yuvadan indirip bakım ve beslenmesine başladık. Erişkin yaşa gelinceye kadar bakım ve beslenmesine devam edeceğiz. Sonrasında leyleği doğaya salacağız" dedi.

Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli uzandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Öksüz leylek yavrusuna şefkat eli uzandı - Son Dakika

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