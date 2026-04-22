Oktay Saral KTÜ\'de Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Kulübünce düzenlenen programda konuşan Saral, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Saral, gençliğinden bu yana memleketine ve Türkiye'ye siyasi arenada hizmet etme arzusunda olduğunu söyledi.

Ahlak ve tevazunun önemli olduğunu belirten Saral, "Gençler ne düşünüyorsanız, ne kadar güzel düşünce içinde olursanız hiç unutmayın yarın o güzel düşünceleriniz sizi gelip bulacak." ifadesini kullandı.

Saral, gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğuna işaret ederek, "Siyasetle ilgilenebilirsiniz, iş insanı olabilirsiniz, bürokraside, üniversitelerimizde kıymetli hocalarımızın yerini sizler alacaksınız. Şuna inanıyoruz ki dünya Türkiye'ye muhtaç, dünya Türkiye'yi bekliyor. Dünya sizi bekliyor gençler. Bunu boş yere ağzımdan çıkan bir laf olarak söylemiyorum. Dünya Türk gençliğini bekliyor." dedi.

Türkiye'nin mazlum ülkelerin sesi olduğunu dile getiren Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye varlığıyla dünyada büyük bir güç. Amerika, Rusya, Çin, dördüncü büyük Türkiye. Dış siyasette bunu çok iyi analiz edebilirsiniz. Ne İngiltere, ne Almanya. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin varlığı belki coğrafyamızın daha çok cehenneme sürüklenmemesine, Dışişleri Bakanımızın, Milli İstihbarat Başkanımızın, diğer arkadaşlarımızın da çok ferasetli, basiretli söylemleriyle, eylemleriyle beraber Türkiye bugün bu kaotik süreci kendinden uzak tutacak her şeyi yapıyor."

Siyasette yer almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Saral, "Siyasete ilgi duyuyorsanız her zaman ahlakınız sizin önünüzde olacak, size projektör olacak, size pusula olacak. İnanın siz bunun hazzını, hızını öyle yaşayacaksınız. " dedi.