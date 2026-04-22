Oktay Saral KTÜ'de Gençlerle Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oktay Saral KTÜ'de Gençlerle Buluştu

22.04.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saral, gençlere siyasette ahlakın önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Avrupa Birliği Kulübünce düzenlenen programda konuşan Saral, gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Saral, gençliğinden bu yana memleketine ve Türkiye'ye siyasi arenada hizmet etme arzusunda olduğunu söyledi.

Ahlak ve tevazunun önemli olduğunu belirten Saral, "Gençler ne düşünüyorsanız, ne kadar güzel düşünce içinde olursanız hiç unutmayın yarın o güzel düşünceleriniz sizi gelip bulacak." ifadesini kullandı.

Saral, gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğuna işaret ederek, "Siyasetle ilgilenebilirsiniz, iş insanı olabilirsiniz, bürokraside, üniversitelerimizde kıymetli hocalarımızın yerini sizler alacaksınız. Şuna inanıyoruz ki dünya Türkiye'ye muhtaç, dünya Türkiye'yi bekliyor. Dünya sizi bekliyor gençler. Bunu boş yere ağzımdan çıkan bir laf olarak söylemiyorum. Dünya Türk gençliğini bekliyor." dedi.

Türkiye'nin mazlum ülkelerin sesi olduğunu dile getiren Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye varlığıyla dünyada büyük bir güç. Amerika, Rusya, Çin, dördüncü büyük Türkiye. Dış siyasette bunu çok iyi analiz edebilirsiniz. Ne İngiltere, ne Almanya. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin varlığı belki coğrafyamızın daha çok cehenneme sürüklenmemesine, Dışişleri Bakanımızın, Milli İstihbarat Başkanımızın, diğer arkadaşlarımızın da çok ferasetli, basiretli söylemleriyle, eylemleriyle beraber Türkiye bugün bu kaotik süreci kendinden uzak tutacak her şeyi yapıyor."

Siyasette yer almak isteyen gençlere tavsiyelerde bulunan Saral, "Siyasete ilgi duyuyorsanız her zaman ahlakınız sizin önünüzde olacak, size projektör olacak, size pusula olacak. İnanın siz bunun hazzını, hızını öyle yaşayacaksınız. " dedi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:18:45. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.