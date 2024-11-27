Okul Kantinlerine Hijyen Eğitimi

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Bartın'da okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nce İl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, okul kantinlerinde çalışanlar katıldı.

Katılımcılara, "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" kapsamında hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ile kontrolüne ilişkin bilgi verildi.

Eğitimde, okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ile gıda israfı konularına değinildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünden gıda yüksek mühendisi Vildan Gençer, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi doktorlarından Dr. Nida Bayar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Bahriye Çelebi Erbacak tarafından verilen eğitimde, gıda zehirlenmeleri ile enfeksiyon hastalıkları da anlatıldı.