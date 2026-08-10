Okulda 996 Silah Bulundu!

Endonezya Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunmasından Sorumlu Bakan Arifah Fauzi, geçen hafta özel okulda 996 silaha el konulmasının ardından öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Antara ajansının haberine göre Bakan Fauzi, geçen hafta başkent Cakarta'nın güneyindeki özel okulda yaklaşık 1000 silah bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Fauzi, okuldaki odada silahların yanı sıra uyuşturucu madde ve cinsel içerikli CD'lerin bulunduğuna dikkati çekerek bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

"Çocuklar, sorumluluklarının ötesindeki bir meselenin yükünü taşımamalı." uyarısında bulunan Fauzi, kapsamlı soruşturma açılması ve çocukların fiziksel ve psikolojik güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı.

Cakarta polisi, başkentin güneyindeki özel okulda 7 Ağustos'ta 996 silah bulunduğunu açıklamıştı.