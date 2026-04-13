OMÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Kütüphane Eğitimi ve Yapay Zekâ Destekli Araştırma Yöntemleri Anlatıldı
OMÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Kütüphane Eğitimi ve Yapay Zekâ Destekli Araştırma Yöntemleri Anlatıldı

13.04.2026 18:09
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine bilimsel bilgiye erişim, dijital kaynak kullanımı ve yapay zekâ destekli araştırma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca, görme engellilere yönelik iş birliği ile kütüphanenin hizmet potansiyeli değerlendirildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kütüphane kullanıcı eğitimi seminerleri kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine bilimsel bilgiye erişim, dijital kaynak kullanımı ve yapay zekâ destekli araştırma yöntemleri anlatıldı. Seminerde, Merkez Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, kütüphanenin basılı ve dijital envanteriyle araştırma kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin akademik araştırmalara çok boyutlu katkı sağlayan bir ekosistem haline geldiğine dikkat çekti ve açık inovasyon yaklaşımı çerçevesinde veri paylaşımına imkan verdiğini belirtti.

Etkinliğe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, Doç. Dr. Birsen Demirel, Doç. Dr. Zeynep Uzdil, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ve yüksek lisans öğrencileri katıldı. Ayrıca, OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 62. Kütüphane Haftası'nda 'İyileştiren Kütüphaneler' temasıyla Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi yetkililerini ağırladı. Görüşmede, görme engellilere yönelik iş birliği modelleri ve kütüphanenin hizmet potansiyeli ele alındı. Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, engelli grupların öğrenme alanlarını artırma hedefinde olduklarını ifade etti ve teknolojik cihazlar hakkında bilgi verildi. Buluşmaya, dernek temsilcileri ve kütüphane çalışanları katıldı.

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
