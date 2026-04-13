OMÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Kütüphane Eğitimi ve Yapay Zekâ Destekli Araştırma Yöntemleri Anlatıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kütüphane kullanıcı eğitimi seminerleri kapsamında, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine bilimsel bilgiye erişim, dijital kaynak kullanımı ve yapay zekâ destekli araştırma yöntemleri anlatıldı. Seminerde, Merkez Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, kütüphanenin basılı ve dijital envanteriyle araştırma kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, yapay zekâ teknolojilerinin akademik araştırmalara çok boyutlu katkı sağlayan bir ekosistem haline geldiğine dikkat çekti ve açık inovasyon yaklaşımı çerçevesinde veri paylaşımına imkan verdiğini belirtti.

Etkinliğe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Prof. Dr. Aliye Özenoğlu, Doç. Dr. Birsen Demirel, Doç. Dr. Zeynep Uzdil, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaşar Barut, Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural ve yüksek lisans öğrencileri katıldı. Ayrıca, OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 62. Kütüphane Haftası'nda 'İyileştiren Kütüphaneler' temasıyla Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi yetkililerini ağırladı. Görüşmede, görme engellilere yönelik iş birliği modelleri ve kütüphanenin hizmet potansiyeli ele alındı. Öğr. Gör. Ethem Olukcuoğlu, engelli grupların öğrenme alanlarını artırma hedefinde olduklarını ifade etti ve teknolojik cihazlar hakkında bilgi verildi. Buluşmaya, dernek temsilcileri ve kütüphane çalışanları katıldı.