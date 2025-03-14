Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda askeri üs ve hassas bölgelere ilişkin bilgileri İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile paylaştıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütüldü. Operasyonlar sonucu İstanbul'da 3, Antalya ve Mersin'de birer kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile bağlantılı oldukları ve 'ülkemizde konuşlu askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurtdışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile alakalı bilgi toplayıp bu bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları' ileri sürüldü. Yetkililer operasyonlara ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bir gözaltı da IŞİD mensubuna

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında ise terör örgütü IŞİD'ın destekçisi ve saldırı planlayıcısı olduğu, ayrıca bir terör saldırısı planlamasında rol alması nedeniyle Mısır'dan Kuzey Makedonya'ya sınırdışı edilirken Türkiye'ye kaçtığı belirtilen Rıjad

Kamberi (22) Bayrampaşa'da gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili işlemlerin de devam ettiği belirtildi.