Orban: AB, Liberale Kurban Oluyor

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin liberal politikaları nedeniyle Avrupa'nın Çin, Rusya ve Afrika'dan uzaklaştığını ve birçok alanda geri kaldığını ileri sürerek, yeni ABD Başkanı Donald Trump ve sağcı partilerin oluşturduğu Avrupa'nın vatanseverlerinin bu gidişatı değiştireceğini savundu.

Orban, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sürecini değerlendirdiği toplantıda, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sürecini yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren Orban, AB yönetiminin öncelediği liberal söylem ve politikaların başarısız olduğunu, ABD vatandaşlarının bu yaklaşıma karşı çıkarak Trump'ı seçtiklerini ileri sürdü.

Orban, AB yönetiminin liberal politika ve yaklaşımları nedeniyle Avrupa'nın Çin, Rusya ve geleceğin kıtası olarak tanımladığı Afrika'dan uzaklaştırdığını, ekonomik gücün Batı'dan Asya'ya kaydığını ifade etti.

"Avrupa Birliği savaş istiyor, sınır koruması istemiyor, göçmen istiyor. Aileleri korumak istemiyor, cinsel çeşitliliğin korunmasını istiyor, uygun fiyatlı enerji istemiyor, yeşil bir politika istiyor." görüşünü paylaşan Orban, Ukrayna'daki savaşın Avrupa ekonomisini tükettiğini ve savaşın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa'daki şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını söyledi.

Orban, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı döneminde başlattığı barış sürecini ABD'deki yeni yönetime devretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yeni dönem Trump ve Avrupa'nın vatanseverlerinin Batı dünyasını dönüştürmeye başlayacağı bir dönem olarak tarih kitaplarına girecek." ifadesini kullandı.

AB'yi yöneten siyasi yaklaşımın değişmesi gerektiğini savunan Orban, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla bu sürecin başlayacağını kaydetti.