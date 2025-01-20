Orban: AB, Liberale Kurban Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orban: AB, Liberale Kurban Oluyor

Viktor Orban, AB'nin liberal politikalarının Avrupa'yı geri bıraktığını savundu, Trump'a umut bağladı.

20.01.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin liberal politikaları nedeniyle Avrupa'nın Çin, Rusya ve Afrika'dan uzaklaştığını ve birçok alanda geri kaldığını ileri sürerek, yeni ABD Başkanı Donald Trump ve sağcı partilerin oluşturduğu Avrupa'nın vatanseverlerinin bu gidişatı değiştireceğini savundu.

Orban, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı sürecini değerlendirdiği toplantıda, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın 6 aylık AB Dönem Başkanlığı sürecini yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren Orban, AB yönetiminin öncelediği liberal söylem ve politikaların başarısız olduğunu, ABD vatandaşlarının bu yaklaşıma karşı çıkarak Trump'ı seçtiklerini ileri sürdü.

Orban, AB yönetiminin liberal politika ve yaklaşımları nedeniyle Avrupa'nın Çin, Rusya ve geleceğin kıtası olarak tanımladığı Afrika'dan uzaklaştırdığını, ekonomik gücün Batı'dan Asya'ya kaydığını ifade etti.

"Avrupa Birliği savaş istiyor, sınır koruması istemiyor, göçmen istiyor. Aileleri korumak istemiyor, cinsel çeşitliliğin korunmasını istiyor, uygun fiyatlı enerji istemiyor, yeşil bir politika istiyor." görüşünü paylaşan Orban, Ukrayna'daki savaşın Avrupa ekonomisini tükettiğini ve savaşın yol açtığı enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa'daki şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını söyledi.

Orban, Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı döneminde başlattığı barış sürecini ABD'deki yeni yönetime devretmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu yeni dönem Trump ve Avrupa'nın vatanseverlerinin Batı dünyasını dönüştürmeye başlayacağı bir dönem olarak tarih kitaplarına girecek." ifadesini kullandı.

AB'yi yöneten siyasi yaklaşımın değişmesi gerektiğini savunan Orban, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla bu sürecin başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Viktor Orban, Dış Politika, Macaristan, Göçmenler, Politika, Afrika, Güncel, Kurban, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orban: AB, Liberale Kurban Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:44 Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 22:48:42. #1.12#
SON DAKİKA: Orban: AB, Liberale Kurban Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.