Orban: Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız, Zelenskiy: Adil bir barışa ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orban: Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız, Zelenskiy: Adil bir barışa ihtiyacımız var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacaklarını söyledi. Orban, Ukrayna ile daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini ve ülkesinin Ukrayna ekonomisinin modernizasyonunda yer alabileceğini belirtti. Zelenskiy ise, ülkesinin adil bir barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Macaristan ile ticaret, sınır ötesi işbirliği ve enerji konularını ele aldıklarını ve Macaristan'da bir Ukrayna okulu açılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

02.07.2024 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Orban: "Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız"

Zelenskiy: "Adil bir barışa ihtiyacımız var"

KİEV - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız" dedi.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralınmasından bir gün sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy'den barış görüşmelerini hızlandırabilecek bir ateşkesi değerlendirmesini isteyen Orban, Macaristan'ın Ukrayna ile çok daha iyi ikili ilişkilere sahip olmak istediğini ve ülkesinin Ukrayna ekonomisinin modernizasyonunda yer almaya hazır olduğunu söyledi. Orban, "Geçmişteki tüm anlaşmazlıkları kapatmaya ve geleceğe odaklanmaya çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasında ilişkiler kurmak istiyoruz, diğer komşu ülkelerimizle yaptığımız anlaşmalara benzer şekilde Ukrayna ile de küresel bir işbirliği anlaşması imzalamak istiyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız" açıklamasını yaptı.

"Macaristan'da bir Ukrayna okulunun açılmasını ele aldık"

Zelenskiy ise, 2 yıldır savaş halinde olan ülkesinin "adil bir barışa" ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Ziyaretinizin Macaristan'ın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığının başlamasının hemen ardından gerçekleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Avrupa önceliklerimizin ve Ukrayna'ya adil bir barış getirmenin ne kadar önemli olduğunun, mevcut güçlükleri çözmenin ve daha güçlü bir Avrupa ile ekonomik ve sosyal büyüme için yeni temeller sağlamanın ne kadar önemli olduğu gibi ortak Avrupa önceliklerimizin açık bir göstergesidir" dedi. Zelenskiy, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Ticaret, sınır ötesi işbirliği, altyapı ve enerji konuları gibi konuları ele aldık. Macaristan ve Ukrayna halklarına yönelik tüm endişeleri görüştük. Alanında bir ilk örnek olacak olan Macaristan'da bir Ukrayna okulunun açılmasını ele aldık ve Sayın Başbakan bu projeye destek vereceği konusunda bize güvence verdi" dedi.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orban: Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız, Zelenskiy: Adil bir barışa ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:07:26. #1.11#
SON DAKİKA: Orban: Ukrayna ekonomisinin modernizasyonuna katılacağız, Zelenskiy: Adil bir barışa ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement