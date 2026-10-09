Ordu'da düzenlenecek Sıfır Atık Çalıştayı 13 Ekim Salı günü başlıyor - Son Dakika
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Ordu'da düzenlenecek Sıfır Atık Çalıştayı 13 Ekim Salı günü başlıyor

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Ordu'da Sıfır Atık Çalıştayı 13 Ekim Salı günü Ordu Üniversitesi'nde başlayacak. Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek çalıştayda kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi başlıklar ele alınacak.

Ordu'da "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde hayata geçirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında yapılacak çalıştayda, Ordu'nun çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki öncelikleri ele alınacak.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasındaki fuaye alanında düzenlenecek çalıştay, 13 Ekim Salı günü başlayacak.

Çalıştayda kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi önemli başlıklar değerlendirilecek.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilecek programda, Ordu'nun çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki önceliklerinin ortak akıl anlayışıyla ele alınması hedefleniyor.

Yerel ihtiyaçların belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunulması da çalıştayın amaçları arasında yer alıyor.

Çalıştaya, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı'nın katılması bekleniyor.

Programda ortaya konulacak görüş ve önerilerin, yerelden ulusala uzanan çevre politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da düzenlenecek Sıfır Atık Çalıştayı 13 Ekim Salı günü başlıyor - Son Dakika
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