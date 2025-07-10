Ordu\'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Ordu'da kaçak silah imal ve ticaretine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma ile Asayiş timlerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 tabanca şarjörü, 69 fişek, 2 elektrik fünyeli patlayıcı madde, av tüfeği, namlu ve kabza gibi çok sayıda tabanca parçası ile sanayi tipi makineler ele geçirildi.

E.B. (53), H.K. (75) ve D.A.K'nin (70) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.